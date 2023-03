Taiwan: presidente Tsai, Canada sostenga nostra adesione ad Accordo progressivo partenariato transpacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan auspica che il Canada possa sostenere la candidatura di Taipei all’Accordo globale e progressivo per il partenariato trans-Pacifico (Cptpp), che rappresenta un mercato di 500 milioni di persone e il 13,5 per cento del commercio globale. Lo ha dichiarato la presidente taiwanese Tsai Ing-wen al termine di un incontro avuto ieri con il rappresentante canadese a Taipei, Jim Nickel. L’ammissione di Taiwan consentirebbe a Taipei e Ottawa di sfruttare i vantaggi delle loro "economie complementari" per contribuire alla stabilità globale, ha detto Tsai. L’adesione all’accordo - firmato ed entrato in vigore nel 2018 - richiede il sostegno unanime degli undici firmatari (Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam), molti dei quali poco propensi al dialogo con Taiwan nel timore di ritorsioni economiche da parte della Cina. Quest’ultima rivendica l’isola come parte del territorio e ha presentato domanda d’adesione al Cptpp lo scorso 16 settembre, sei giorni prima di Taiwan. (Cip)