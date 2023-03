Nigeria: presidente eletto Tinubu si trasferirà in struttura militare prima del giuramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto della Nigeria, Bola Tinubu, si trasferirà in una struttura militare nella capitale, Abuja, prima della cerimonia di giuramento. Lo rende noto su Twitter il suo team della campagna elettorale. "Il presidente eletto si trasferirà alla Defense House, a Maitama, dove trascorrerà i prossimi due mesi, e da dove si trasferirà nella villa presidenziale", si legge nel tweet, che non specifica quando Tinubu si trasferirà nella struttura. Tinubu, del partito al governo Congresso di tutti i progressisti (Apc), è stato dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali con il 37 per cento, ma i partiti di opposizione hanno contestato i risultati chiedendone la ripetizione. Il candidato alla presidenza del Partito laburista Peter Obi, ha annunciato ricorso in tribunale. (Res)