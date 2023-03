Medio Oriente: la Giordania condanna dichiarazioni ministro israeliano sul villaggio di Hawara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giordania ha condannato le dichiarazioni “incendiarie” del ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, il quale ha affermato che il suo governo dovrebbe “cancellare” il villaggio di Hawara, in Cisgiordania, dopo l’uccisione di due persone nel fine settimana. Lo ha reso noto il portavoce del ministero degli Esteri, l'ambasciatore Sinan al Majali, spiegando che gli appelli alla violenza “fanno presagire gravi conseguenze e rappresentano una violazione del diritto internazionale umanitario”. Il portavoce ha ribadito la necessità di “fermare le campagne contro il popolo palestinese che minano la soluzione dei due Stati”. “Il Regno continuerà a fare ogni sforzo per fermare le tensioni e per trovare un vero orizzonte politico che attivi il processo di pace e realizzi progressi nella risoluzione del conflitto sulla base della soluzione dei due Stati”, ha concluso il portavoce. (Lib)