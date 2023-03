Regno Unito: sindacati sanitari potrebbero sospendere scioperi per negoziati con ministero Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati sanitari in Inghilterra stanno valutando la possibilità di sospendere l'azione di sciopero per avviare colloqui con il governo. Come riporta il quotidiano "The Guardian", il ministro della Salute Steve Barclay ha dichiarato di essere disposto a discutere la possibilità di un pagamento una tantum per l'anno in corso per affrontare l'aumento del costo della vita. I sindacati del Servizio sanitario nazionale (Nhs) hanno ripetutamente sollecitato il governo a parlare di retribuzione per l'anno finanziario in corso, sottolineando l'impatto della crisi del costo della vita sui loro membri, ma il governo aveva precedentemente insistito sul fatto che non lo avrebbe fatto. Tuttavia, Barclay ha affermato che i sindacati coinvolti nelle discussioni dovrebbero sospendere gli scioperi come precondizione dei colloqui e dovrebbero impegnarsi in anticipo a raccomandare qualsiasi accordo raggiunto ai loro membri. I sindacati coinvolti stanno discutendo urgentemente sull'opportunità di accettare l'invito di Barclay e chiedendo conferma al governo che vengano effettivamente messi a disposizione nuovi fondi. (Rel)