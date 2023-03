Salario minimo: Durigon, alzare stipendi potenziando la contrattazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il salario minimo “è giusto, dobbiamo fare di tutto per innalzare i salari che ci sono in Italia, soprattutto per alcuni settori come nella vigilanza. Il nostro dovere è potenziare la contrattazione collettiva”. Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, ai microfoni di “Radio anch’io” su Rai Radio1. “Il salario minimo porterebbe ad un abbattimento di tutto quello che sarebbe il salario accessorio, il salario mediano, che ha portato oggi molto sollievo. Gli strumenti per innalzare” gli stipendi “ci sono, al di là del salario minimo”, ha aggiunto.(Rin)