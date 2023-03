Imprese: Leonardo, ordine dall'Austrialia per altri sei elicotteri AW139 per missioni di soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo ha annunciato ad Avalon un’ulteriore espansione della flotta di elicotteri bimotore AW139 in Australia, con ordini per un totale di sei unità da parte di tre diversi importanti operatori: Babcock Australasia (Babcock), Racq Cq Rescue (Cq Rescue) e StarFlight. Tutti e sei gli elicotteri saranno consegnati dalla linea di assemblaggio finale di Leonardo a Vergiate nel 2024. I due AW139 ordinati da Babcock svolgeranno una serie di missioni di elisoccorso (Ems – Emergency Medical Service), ricerca e soccorso (Sar – Search and Rescue) e trasporto interospedaliero per conto di un cliente non dichiarato. Gli elicotteri saranno consegnati nel 2024 e entreranno in servizio nella seconda metà dell'anno, dopo le attività di customizzazione che saranno effettuate localmente. I nuovi elicotteri saranno dotati di un’ampia gamma di equipaggiamenti dedicati quali, tra gli altri: un moderno autopilota e un avanzato sistema anticollisione, l’ultima versione dell’avionica allo standard fase 8, faro di ricerca, telecamera, tagliacavi e verricello di recupero. Questo nuovo ordine porterà a nove la flotta totale di AW139 di Babcock in Australia. L’operatore infatti già impiega nel paese sette AW139 per conto di Air Ambulance Victoria e Racq CapRescue. (segue) (Com)