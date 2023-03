Imprese: Leonardo, ordine dall'Austrialia per altri sei elicotteri AW139 per missioni di soccorso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Babcock Aviation & Critical Services, Peter Newington, ha affermato che l'espansione della flotta di AW139 di Babcock apporterà una maggiore capacità per tutti i propri impegni di servizio. "L'AW139 offre maggior velocità e capacità operativa, essenziali per coprire grandi distanze e raggiungere aree dalle complesse condizioni ambientali in tutta l'Australia". I due AW139 ordinati da CQ Rescue saranno utilizzati nella regione di Mackay nel Queensland centrale per svolgere missioni Ems/Sar, su terra e in ambiente marittimo, diurne e notturne, in ogni condizione meteorologica. Gli elicotteri presenteranno le ultime novità in termini di sviluppo del prodotto, tecnologia e capacità di missione, come l’avionica avanzata, i nuovi dispositivi per la visione notturna, radar di ricerca e meteo e le ultime tecnologie di comunicazione, per supportare i requisiti di missione di Cq Rescue. Grazie ai nuovi AW139, Cq Rescue volerà due volte più lontano e ad una velocità di missione aumentata del 30 per cento rispetto ai precedenti elicotteri, raggiungendo le comunità in aree remote e rurali più rapidamente. I due elicotteri sono previsti in consegna nel secondo trimestre del 2024, per entrerare in servizio prima della fine dell'anno. (segue) (Com)