Imprese: Leonardo, ordine dall'Austrialia per altri sei elicotteri AW139 per missioni di soccorso (3)

- L’amministratore delegato di Cq Rescue, Tim Healee, afferma: “L'AW139 è una delle piattaforme più affidabili del settore. Il servizio di elisoccorso che forniamo e il tipo di missioni che svolgiamo richiedono molto tempo e coprono lunghe distanze. Gli AW139 offriranno enormi vantaggi al nostro servizio, tra cui avionica di nuova generazione, prestazioni superiori, tecnologia collaudata ed eccezionali caratteristiche di sicurezza”. Ha anche aggiunto: "Questa importante acquisizione di due elicotteri all'avanguardia è possibile solo grazie al generoso sostegno che riceviamo dalla nostra comunità, dai nostri sostenitori e dal governo del Queensland". StarFlight ha ordinato due AW139 Ems/Sar che opereranno nell'area sud-est e sud-ovest del Queensland, per svolgere tutti i tipi di missioni di salvataggio e recupero su terra e sul mare. I nuovi elicotteri, dotati di tutte le più recenti tecnologie avioniche, per l’assistenza ai pazienti e capacità di ricerca e soccorso, sono previsti in consegna alla fine del 2024, per entrare in servizio dopo le attività di customizzazione richieste per le specifiche missioni. Questo nuovo ordine porterà a 15 il totale degli AW139 operati da Starflight, nove dei quali sono dedicati a missioni Ems/Sar. (segue) (Com)