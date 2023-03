Imprese: Leonardo, ordine dall'Austrialia per altri sei elicotteri AW139 per missioni di soccorso (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato e direttore di StarFlight Ashley van de Velde, afferma: “StarFlight Australia è lieta di aver finalizzato l'acquisto di due nuovi elicotteri AW139 che saranno utilizzati per le nostre attività future. Operiamo già un certo numero di AW139 nella nostra flotta e rimaniamo costantemente impressionati dalla loro affidabilità, qualità e facilità di manutenzione. Le caratteristiche, la tecnologia, le dimensioni e le generali capacità avanzate che offrono gli AW139, rendono questi elicotteri ideali per le nostre esigenze. La loro versatilità e facilità di riconfigurazione ci aiutano anche a fornire soluzioni su misura ai nostri clienti”. Con più di 1.130 elicotteri in servizio, oltre 280 clienti in quasi 90 paesi e oltre 3,6 milioni di ore di volo registrate fino ad oggi dalla sua certificazione nel 2004, l'AW139 si è dimostrato estremamente efficace per missioni di soccorso e emergenza. L’AW139 offre capacità, tecnologia e sicurezza senza confronti per soddisfare i più complessi requisiti degli operatori per lo svolgimento di missioni in condizioni difficili con la massima efficacia. Questo modello presenta avionica allo stato dell’arte con sistemi di navigazione e anti collisione avanzati per incrementare la consapevolezza operativa e ridurre il carico di lavoro dei piloti. Non ha rivali in termini di velocità, margini di potenza e prestazioni generali e presenta la cabina più ampia nella sua categoria con elevata modularità per una rapida riconfigurazione, oltre alla capacità unica della trasmissione di continuare a funzionare regolarmente per oltre 60 minuti anche in assenza di lubrificante per una ancora maggiore affidabilità e sicurezza. Oltre mille kit di missione sono stati certificati per l’AW139 fino ad oggi. (Com)