Angola-Francia: Macron a Luanda, previsto incontro con l'omologo Lourenco

- Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato nella tarda serata di ieri nella capitale angolana, Luanda, per incontrare l'omologo Joao Lourenço prima di partire per Brazzaville, capitale della Repubblica del Congo, terza tappa del suo tour africano iniziato dal Gabon e che si concluderà nella Repubblica democratica del Congo (Rdc). Macron, riferisce l'emittente "Rfi", è arrivato a Luanda a capo di una folta delegazione imprenditoriale che prenderà parte a un forum economico. L'obiettivo della visita di Macron in Angola è quello di promuovere una nuova partnership economica che vada oltre il settore petrolifero, in cui Parigi ha forti interessi dal momento che le immense riserve offshore del Paese sono da anni la fonte principale della ricchezza di TotalEnergies. Per diversificare questa economia e lottare contro l'insicurezza alimentare, la Francia intende fornire aiuti per sviluppare il settore agricolo. Con l'omologo Lourenco, Macron dovrebbe inoltre discutere della situazione nella parte orientale della Rdc, visto che Luanda è uno dei mediatori nella crisi tra il governo di Kinshasa e il vicino Ruanda innescata dall'offensiva dei ribelli filo-ruandesi del Movimento 23 marzo (M23). Dopo l'Angola, il capo di Stato francese raggiungerà in giornata il Congo-Brazzaville e già in serata sarà nella Rdc. (Res)