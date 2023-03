Serbia: Zakharova, abbiamo chiesto una posizione ufficiale su consegna di armi a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha chiesto alla Serbia una posizione ufficiale sulla consegna di armi all'Ucraina. Lo ha annunciato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un'intervista alla televisione russa "Rbk" rilanciata dai media serbi. "Abbiamo già chiesto a Belgrado una spiegazione", ha detto Zakharova, sottolineando che questa deve essere quella ufficiale, "non solo informazioni attraverso i media o il canale Telegram". "I fatti devono essere rivelati e quindi trarremo le conclusioni appropriate, perché si tratta di un argomento estremamente importante per le relazioni bilaterali", ha aggiunto la portavoce. In precedenza Zakharova aveva affermato che Mosca è "profondamente preoccupata" per queste informazioni e che la Federazione Russa stava monitorando da vicino lo sviluppo della situazione. Alcuni giorni fa il media filo-statale russo "Mash", ha rivelato che alcuni razzi prodotti dall'azienda statale di armi serba Krusik sarebbero finiti in Ucraina attraverso un contrabbando al fronte da parte di vari intermediari. (segue) (Seb)