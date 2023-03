Russia-Armenia: ministri Esteri a colloquio, focus su relazioni tra Baku e Yerevan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e il suo omologo armeno Ararat Mirzoyan hanno discusso della normalizzazione delle relazioni tra Baku e Erevan. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo in un comunicato. Secondo il dicastero, i colloqui si sono tenuti a Nuova Delhi "in un'atmosfera amichevole e fiduciosa". "C'è stato uno scambio di opinioni su questioni regionali. I ministri hanno indicato la rilevanza dell'intensificazione degli sforzi su tutte le tracce della normalizzazione armeno-azerbaigiana", si legge nella nota. Inoltre, Lavrov e Mirzoyan hanno discusso le questioni urgenti dell'agenda bilaterale, confrontando anche gli approcci per promuovere la cooperazione nelle organizzazioni internazionali. (Rum)