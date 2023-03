Cina: ministero Esteri contesta sanzioni Usa, “pretesto” per reprimere nostre imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina contesta le sanzioni imposte dagli Stati Uniti alle sue imprese nell’ambito della guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, durante la conferenza stampa odierna, accusando Washington di “utilizzare simili pretesti per reprimere le aziende” della prima potenza asiatica. Pechino “tutelerà i legittimi diritti e interessi delle sue imprese con ogni mezzo”, ha evidenziato. Il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato di aver aggiunto 37 entità russe e cinesi alla sua lista nera, in risposta ad attività quali "il contributo all'Esercito russo", "il sostegno alle forze armate cinesi" o "il coinvolgimento in abusi dei diritti umani nel Myanmar e in Cina". Tra le entità sanzionate figurano due controllate della società di genetica cinese Bgi, accusata dagli Usa di aver effettuato attività di analisi genetica e sorveglianza per conto di Pechino. "Quando identifichiamo entità che pongono problematiche di sicurezza nazionale o di politica estera per gli Stati Uniti, le aggiungiamo alla lista (...) per assicurarci di poter vigilare sulle loro transazioni", afferma un comunicato dell'assistente segretaria del commercio Thea D. Kender(Cip)