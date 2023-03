Spagna: camionisti e governo trattano per facilitazioni visti a stranieri per mancanza professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione spagnola del trasporto merci e l'associazione dei costruttori di automobili (Anfac) sono in trattative con il governo per facilitare la concessione di visti a lavoratori stranieri con una licenza per guidare camion a causa della mancanza di camionisti. Come riferisce il quotidiano "El Pais", entro il 2030 sarà necessario assumere un totale di 15 mila professionisti per l'intero settore dato che dal 2019 il loro numero si è ridotto del 25 per cento. Nel caso specifico dell'industria automobilistica, le grandi case automobilistiche con stabilimenti in Spagna devono attuare soluzioni "fantasiose" per smaltire i veicoli che si accumulano nei loro piazzali. Stellantis, il più grande produttore in Spagna, ha offerto un aumento di 800 euro ai lavoratori dello stabilimento di Vigo per il trasporto delle auto ai concessionari. Mercedes-Benz di Vitoria stava progettando di aprire un turno di produzione il sabato, ma alla fine non lo farà perché non ha la capacità di consegnare le auto, secondo fonti sindacali. Volkswagen e Iveco, pur affermando che al momento non hanno problemi in questo senso, riconoscono che ci sono difficoltà logistiche in tutto il settore dei motori. (segue) (Spm)