Spagna: camionisti e governo trattano per facilitazioni visti a stranieri per mancanza professionisti (2)

- Fonti del settore affermano che la mancanza di camionisti è diventata "la preoccupazione numero uno" per le case automobilistiche, soppiantando la mancanza di chip, che è migliorata per mesi. I 15 mila posti di autista di camion che dovranno essere occupati nel 2030 sono il risultato non solo dell'attuale carenza, ma anche della grande massa di lavoratori che andranno in pensione in un settore che sta invecchiando. Secondo l'Organizzazione mondiale dei trasporti stradali (Iru), il 34 per cento degli autisti di camion in Europa ha più di 55 anni. (Spm)