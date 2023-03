Russia: prima ministra estone esorta gli alleati a rimanere uniti contro Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra dell'Estonia Kaja Kallas ha esortato gli alleati a rimanere uniti di fronte all'aggressione russa dell'Ucraina. In un'intervista con il quotidiano "Financial Times", Kallas ha dichiarato che "dobbiamo assolutamente preoccuparci" della pacificazione. Ma, ha aggiunto, "mantenere l'unità è sempre più difficile nel tempo, perché tutti vogliono che questa guerra finisca e ci si continua a chiedere cosa la fermerà davvero". La chiave per scoraggiare la Russia in futuro è la "responsabilità", ha detto Kallas, aggiungendo: "Senza ritenere i leader russi responsabili della guerra queste aggressioni accadranno ancora e ancora". L'Estonia, annessa dopo la Seconda guerra mondiale dall'Unione Sovietica, ha riconquistato l'indipendenza nel 1991, ed è stata in prima linea tra Nato e Russia da quando è entrata a far parte dell'alleanza di sicurezza occidentale nel 2004. Kallas è una delle voci di spicco in Europa sull'attuale crisi della sicurezza: ha infatti fin da subito messo in guardia sui pericoli "del revanscismo di Mosca" dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. (Rel)