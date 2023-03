© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla proposta di Cisl e Cgil sulla settimana lavorativa di quattro giorni “il tutto deve essere legato alla produttività, perché altrimenti rischiamo di avere più recessione”. Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, ai microfoni di “Radio anch’io” su Rai Radio1. “Dobbiamo capire se abbiamo gli elementi per poter gestire questa fase. Non lo sto trovando in questo momento”, ha aggiunto.(Rin)