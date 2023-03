Canada: fonti stampa, Renfe e Fcc studiano consorzio per progetto ferroviario Toronto-Quebec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende spagnole Renfe e Fcc potrebbero costituire un consorzio per partecipare al piano di ammodernamento di oltre 1.100 chilometri di rete ferroviaria in Canada per collegare quattro delle città più popolate del Paese, come Toronto, Ottawa, Montreal e Quebec. Secondo fonti del settore consultate dal quotidiano "El Economista", anche la francese Sncf, Alstom, Acs e Cintra (Ferrovial) avrebbero manifestato il loro interesse. Per quanto riguarda i piani di finanziamento, il governo canadese offrirà il supporto della Canada Infrastructure Bank (Cib) durante la fase di costruzione, che sarà completata con finanziamenti privati. Il progetto, che mira ad aumentare la frequenza dei treni, a elettrificare parte della rete, a ridurre i tempi di percorrenza e ad aumentare la velocità media su alcune tratte, è attualmente in procinto di selezionare le prime tre società private che lavoreranno con la società pubblica Via Rail a partire dalla prossima estate. (segue) (Spm)