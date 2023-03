Canada: fonti stampa, Renfe e Fcc studiano consorzio per progetto ferroviario Toronto-Quebec (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno Fcc si è aggiudicato un contratto per la costruzione, la gestione e la manutenzione di una nuova rete ferroviaria per pendolari nell'area metropolitana di Toronto. La compagnia ferroviaria Renfe, da parte sua, sta cercando di sbarcare in un nuovo mercato internazionale. L'azienda dipendente dal ministero dei Trasporti spagnolo ha già tentato la fortuna in Europa, con offerte per gestire linee regionali e ad alta velocità in Francia o linee transfrontaliere in Paesi come la Germania, in questo caso attraverso la sua partecipata Leo Express. (Spm)