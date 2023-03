© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuvolosità irregolare alla notte ed in serata, con ampie schiarite nella giornata. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento. In pianura minime tra 2°C e 4°C, massime tra 12°C e 14°C. (Rem)