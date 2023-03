© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo poco nuvoloso per irregolari addensamenti a bassa e media quota, in dissolvimento nella mattina; più sereno dalle ore centrali. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve calo, massime in lieve aumento. In pianura minime intorno a 2°C, massime intorno a 14°C.(Rem)