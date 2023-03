Covid: in Veneto 708 nuovi casi e nove decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore, nella regione Veneto, sono stati registrati 708 nuovi positivi al Covid-19 e nove decessi, dato che fa salire a 16.681 i deceduti da inizio pandemia. Attualmente in Regione ci sono 17.204 (-204) attualmente positive. Per quel riguarda i ricoveri ospedalieri, si è verificata una leggera crescita dei pazienti ricoverati nei reparti meno gravi, 880 (+7), mentre in terapia intensiva si è registrata una discesa a 31 (-4). (Rev)