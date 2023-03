Trasporto aereo: Libia, al via primo volo tra Bengasi e Atene dal 2014

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea greca Marathon Airlines ha operato ieri il suo primo volo tra Atene e la città libica di Bengasi, in preparazione per il lancio di un volo commerciale previsto il prossimo mese, per la prima volta dallo stop dei voli diretti tra la Libia e i Paesi dell'Unione europea dal 2014. Lo ha riferito la compagnia, specificando che inizialmente è previsto un volo a settimana, mentre dal 21 aprile saranno operati due voli settimanali, lunedì e giovedì.(Lit)