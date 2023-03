Corea del Sud-Usa: al via questo mese le esercitazioni combinate "più vaste" degli ultimi anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze speciali di Corea del Sud e Stati Uniti hanno intrapreso il mese scorso esercitazioni di "infiltrazione e attacco di precisione" contro obiettivi chiave in Corea del Nord. Lo hanno reso noto ieri le forze armate sudcoreane, secondo cui le esercitazioni si sono svolte nell'ambito della manovra congiunta "Teak Knife", iniziata il mese scorso. L'annuncio delle forze armate sudcoreane - un evidente avvertimento rivolto alla Corea del Nord - precede l'inizio di un'altra sessione di esercitazioni annuali congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti, in programma questo mese. Le forze armate sudcoreane hanno anche reso noto che il loro capo di stato maggiore, generale Kim Seung-kyum, ha visitato una serie di siti e installazioni militari nella giornata di lunedì, inclusa la base di Camp Humphreys e la Base aerea di Osan, che hanno ospitato la manovra "Teak Knife". Le forze speciali statunitensi e sudcoreane conducono l'esercitazione congiunta sin dagli anni Novanta, ma nella maggior parte dei casi tali esercitazioni si sono svolte senza annunci ufficiali, e soprattutto senza mai menzionare la Corea del Nord come bersaglio esplicito. (segue) (Git)