Giappone: Forze autodifesa riuniranno dati in ambiente cloud centralizzato

- Le forze armate del Giappone intendono integrare i sistemi informatici di esercito, marina e aviazione in un singolo ambiente cloud centralizzato, nell'ambito di un più vasto processo riorganizzativo teso ad aumentare l'efficienza operativa e la sicurezza dei dati. Informazioni che spaziano dagli inventari ai piani operativi verranno riunite in cloud in una rete chiusa, isolata da Internet e con accesso compartimentata per i funzionari della Difesa e gli ufficiali delle Forze di autodifesa. La transizione dovrebbe iniziare nell'anno fiscale 2023, sulla base della revisione delle politiche di sicurezza approvata dal governo giapponese alla fine dello scorso anno. Tali politiche prevedono lo stabilimento di un comando congiunto unificato delle Forze di autodifesa per il coordinamento con le forze armate Usa. Ad oggi le forze di autodifesa Terrestre, Marittima e Aerea del Giappone gestiscono indipendentemente i loro dati, e un sistema di comando centralizzato per la condivisione di informazioni in caso di disastri o emergenze viene attivato su richiesta solo caso per caso. (Git)