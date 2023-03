Giappone: morto a 66 anni Ryuho Okawa, fondatore del gruppo religioso "Happy Science"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ryuho Okawa, fondatore e amministratore dell'organizzazione religiosa "Happy Science", è morto ieri all'età di 66 anni per cause non divulgate. Lo riferiscono fonti citate dalla stampa giapponese. Nato nel 1956 nella prefettura di Tokushima, nel Giappone occidentale, Okawa si era laureato all'Università di Tokyo e aveva lavorato per una grande azienda commerciale giapponese, prima di fondare Happy Science nel 1986. Okawa aveva poi fondato un partito politico e tentato senza successo la candidatura a parlamentare nel 2009. Happy Science è un movimento religioso new age che incorpora elementi da "tutte le varie religioni", e che conta 700 filiali e templi e 10 mila "case missionarie" in 166 Paesi del mondo. Okawa ha pubblicato negli anni decine di libri, incluso "La legge del Sole", che secondo il sito web dell'organizzazione ha venduto milioni di copie.(Git)