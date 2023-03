Usa: Tennessee limita drag show, vieta terapie di "affermazione di genere"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tennessee è diventato ieri il primo Stato Usa a varare una legge che limita esplicitamente i drag show e che vieta le terapie farmacologiche e chirurgiche per la cosiddetta "affermazione di genere" sui minori. Il provvedimento vieta lo svolgimento di drag show ("spettacoli di cabaret per adulti") in luoghi pubblici, entro un chilometro da scuole, parchi e luoghi di culto, e in generale dove possano essere visti da bambini. A ospedali e centri sanitari verrà invece impedito di somministrare ai minori farmaci bloccanti della pubertà e ormoni, e di effettuare operazioni chirurgiche invasive e irreversibili come le doppie mastectomie. Il governatore repubblicano del Texas, Bill Lee, ha firmato ieri i provvedimenti, che entreranno in vigore dal mese di aprile. (Was)