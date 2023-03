Cambogia: leader opposizione Kem Sokha condannato a 37 anni di reclusione per tradimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kem Sokha, ex leader del Partito di soccorso nazionale della Cambogia, sciolto per via giudiziaria prima delle elezioni del 2018, è stato condannato per tradimento a 27 anni di reclusione, da scontare agli arresti domiciliari. Il leader politico 69enne era stato arrestato per la prima volta nel 2017, con l'accusa d'aver cospirato con "potenze straniere" per rovesciare il governo del primo ministro Hun Sen, al potere dal 1985. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Cambogia, Patrick Murphy, ha definito oggi la condanna un "fallimento della giustizia". La Cambogia terrà elezioni generali a luglio, e i politologi si aspettano una ricandidatura del primo ministro uscente, che però ha già iniziato a organizzare il trasferimento del potere al figlio maggiore, Hun Manet. (Fim)