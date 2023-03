Usa: 37 entità russe e cinesi aggiunte a lista nera del commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato di aver aggiunto 37 entità russe e cinesi alla sua lista nera, in risposta ad attività quali "il contributo all'Esercito russo", "il sostegno alle forze armate cinesi" o "il coinvolgimento in abusi dei diritti umani nel Myanmar e in Cina". Tra le entità sanzionate figurano due controllate della società di genetica cinese Bgi, accusata dagli Usa di aver effettuato attività di analisi genetica e sorveglianza per conto di Pechino. "Quando identifichiamo entità che pongono problematiche di sicurezza nazionale o di politica estera per gli Stati Uniti, le aggiungiamo alla lista (...) per assicurarci di poter vigilare sulle loro transazioni", afferma un comunicato dell'assistente segretaria del commercio Thea D. Kender. (Was)