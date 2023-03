Filippine: banca centrale pronta a aumento tasso riferimento di 50 punti base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della banca centrale delle Filippine, Felipe Medalla, ha dichiarato oggi che l'istituto è pronto a intervenire con un aumento del tasso chiave di 50 punti base, nello "scenario peggiore" di un tasso di inflazione oltre il 9 per cento. Secondo Medalla, il prossimo intervento della banca centrale sul tasso chiave spazierà in ogni caso dai 25 ai 50 punti base, a seconda dei prossimi dati macroeconomici pubblicati dal governo. A gennaio l'inflazione nelle Filippine si è attestata all'8,7 per cento, il dato peggiore da 14 anni a questa parte. (segue) (Fim)