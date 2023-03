G20: Meloni, trovare soluzioni a sfide globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia, nell’ambito del G20, condivide una responsabilità speciale per trovare soluzioni alle nostre comuni sfide globali. Lo scrive su Telegram la premier Giorgia Meloni ieri in India e attesa oggi in visita negli Emirati Arabi Uniti. “È stato un onore per me inaugurare il Raisina Dialogue di quest'anno, e farlo davanti a un pubblico così straordinario. Stiamo resistendo a una terribile tempesta che sta rendendo difficile la navigazione delle nostre navi. Ma ora possiamo fare la differenza”, aggiunge Meloni. (Rin)