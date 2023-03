Imprese: Cnh Industrial pubblica ordine del giorno assemblea azionisti prevista il 14 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cnh Industrial ha annunciato di aver pubblicato l'ordine del giorno e il materiale esplicativo dell'Assemblea generale annuale degli azionisti del 2023, che si terrà il 14 aprile 2023 ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. L'avviso e le note esplicative dell'Assemblea generale della società, altro materiale sull'Assemblea generale e le istruzioni per votare e presentare domande prima dell'assemblea, insieme a quelle su come seguire l'Assemblea generale da remoto sono disponibili sul sito web della Società all'indirizzo "www.cnhindustrial.com", dove possono essere visionati e scaricati. Gli azionisti possono richiedere gratuitamente una copia cartacea di tale materiale, che include i bilanci certificati di CNH Industrial, tramite i contatti riportati di seguito. Il Consiglio di amministrazione ha deliberato un dividendo in contanti di 0,36 euro per azione, previa approvazione degli azionisti. Se gli azionisti approveranno il dividendo in contanti proposto, le azioni ordinarie di Cnh Industrial saranno quotate ex dividendo il 24 aprile 2023 e la record date per il dividendo sarà il 25 aprile 2023, sia sul Nyse che su Euronext Milano. Si prevede che il dividendo sarà messo in pagamento il 3 maggio 2023. (Com)