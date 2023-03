Indo-Pacifico: ministri degli Esteri Quad pubblicano comunicato congiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del Quad, il Dialogo quadrilaterale di sicurezza composto da Stati Uniti, Giappone, India e Australia, hanno pubblicato un comunicato congiunto a margine dell'incontro tenuto oggi a Nuova Delhi, in India. Il comunicato ribadisce anzitutto il sostegno dei quattro Paesi "a un Indo-Pacifico libero e aperto, inclusivo e resiliente", e "ai principi della libertà dello stato di diritto, della sovranità e dell'integrità territoriale, della risoluzione pacifica delle dispute senza il ricorso alla minaccia o all'uso della forza, e alla libertà di navigazione e sorvolo", nonché la comune opposizione "a qualunque tentativo di mutare unilateralmente lo status quo". Il Quad - prosegue il comunicato - intende sostenere l'Indo Pacifico attraverso "la cooperazione pratica" per affrontare "sfide attuali come la sicurezza sanitaria, il cambiamento climatico e la transizione all'energia politica, le tecnologie critiche ed emergenti, l'infrastruttura e la connettività", per "far fronte alle crisi del debito attraverso pratiche finanziarie e di credito sostenibili, trasparenti ed eque". (segue) (Inn)