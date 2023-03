Indo-Pacifico: ministri degli Esteri Quad pubblicano comunicato congiunto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel comunicato, i ministri degli Esteri del Quad riaffermano il loro "coerente e fermo sostegno alla centralità e all'unità" dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), e alla "Prospettiva Asean sull'Indo-Pacifico (Aoip). Il Quad intende adeguare la propria attività "ai principi e alle priorità" dell'Associazione, e contribuire alla presidenza indonesiana dell'Asean. I ministri ribadiscono inoltre il loro impegno a sostegno dei Paesi insulari del Pacifico, "in linea con gli obiettivi della Strategia 2050 per il Continente pacifico blu del Forum delle Isole del Pacifico". Il comunicato evidenzia i progressi compiuti dal Quad verso la realizzazione di un "Partenariato di assistenza sanitaria e soccorso dai disastri (Hadr) per l'Indo-Pacifico, e ripete l'impegno ad adottare quanto prima un accordo per le Pratiche operative standard (Sop)". (segue) (Inn)