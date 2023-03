Indo-Pacifico: ministri degli Esteri Quad pubblicano comunicato congiunto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri enfatizzano nel comunicato l'importanza "dell'ordine internazionale basato sulle regole e ancorato al diritto internazionale, inclusa la Carta Onu, e sui principi di sovranità, indipendenza politica e integrità territoriale di tutti gli Stati". Il Quad "è impegnato a cooperare per far fronte a tutti i tentativi di sovvertire unilateralmente l'Onu e il sistema internazionale", e sostiene "un'agenda di riforma globale" che rafforzi le Nazioni Unite, cominciando da "una espansione dei seggi permanenti e non permanenti del Consiglio di sicurezza". Il comunicato congiunto menziona inoltre il sostegno del Quad all'Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile. (segue) (Inn)