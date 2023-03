Usa: deragliamento Ohio, Epa chiede a Norfolk Southern di verificare livelli di diossine nell’aria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia statunitense per la protezione ambientale (Epa) ha chiesto alla società Norfolk Southern, proprietaria del treno deragliato il mese scorso a East Palestine, in Ohio, di effettuare rilevazioni nella zona e verificare l’eventuale presenza di diossine, sostanze altamente tossiche e cancerogene tipicamente prodotte da fenomeni di combustione, incenerimento di rifiuti e processi di produzione industriale. La richiesta è arrivata dopo che l’incidente ha provocato la prolungata combustione del cloruro di vinile (un composto organico utilizzato nella produzione di plastica) trasportato a bordo del treno, causando una serie di malesseri alla popolazione locale. Il deragliamento ha anche portato a polemiche da parte di studiosi e ambientalisti contro le autorità, che per evitare una esplosione hanno inizialmente consentito un processo di combustione controllata delle sostanze chimiche che viaggiavano sul treno. L'amministratore dell’agenzia, Michael Regan, ha precisato che in base ai dati attualmente in possesso delle autorità una contaminazione da diossine è “scarsamente probabile”, e di avere chiesto alla società di controllare per calmare le preoccupazioni dei residenti. In una nota, Regan ha spiegato che gli esperti dell’agenzia monitoreranno tutto il processo, per garantire che l’azienda prenda provvedimenti immediati nel caso in cui le rilevazioni evidenzino un qualsiasi rischio per la popolazione. (Was)