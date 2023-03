Indo-Pacifico: ministro Esteri giapponese Hayashi in India per riunione Quad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Yoshimasa Hayashi, è arrivato a Nuova Delhi per prendere parte a un incontro ministeriale del Quad, il Dialogo quadrilaterale di sicurezza, in programma oggi nella capitale indiana. Lo ha riferito su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri dell'India, Arindam Bagchi. L'incontro costituirà "un'opportunità per i ministri degli Esteri del Quad di scambiare opinioni in merito agli ultimi sviluppo nell'Indo-Pacifico e ad altre questioni regionali", ha aggiunto il portavoce. Del Quad fanno parte, oltre a India e Giappone, anche Stati Uniti e Australia. La riunione di oggi sarà presieduta dal ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar.(Inn)