Giappone: disponibilità di lavoro in calo per la prima volta da due anni

- Il tasso di disponibilità di lavoro in Giappone ha registrato una contrazione a gennaio per la prima volta da oltre due anni a questa parte. Il rapporto tra lavori disponibili e persone in cerca d'impiego è calato di 0,01 punti rispetto a dicembre, a 1,35 (135 posizioni lavorative disponibili ogni 100 persone in cerca d'occupazione), secondo il ministero della Salute, del lavoro e del welfare. L'ultimo calo dell'indicatore registrato in Giappone risale ad agosto 2020. Il tasso di disoccupazione destagionalizzato è calato dello 0,1 per cento su base mensile al 2,4 per cento. il lieve calo del lavoro disponibile coincide con un più marcato aumento del numero delle persone in cerca di lavoro - più 0,6 per cento su base mensile a gennaio - che riflette la fase di ripresa post-pandemica. (segue) (Git)