Giappone: disponibilità di lavoro in calo per la prima volta da due anni (4)

- L'economia del Giappone ha conseguito una crescita dell'1,1 per cento su base annua nel 2022, un punto percentuale in meno rispetto all'anno precedente. Secondo i dati preliminari pubblicati questa settimana dall'Ufficio i gabinetto giapponese, il prodotto interno lordo (Pil) della terza economia mondiale è ammontato lo scorso anno a circa 546 mila miliardi di yen (4.100 miliardi di dollari al cambio attuale). Lo scorso anno la domanda privata è cresciuta in Giappone del 2,4 per cento annuo, i consumi delle famiglie del 2,2 per cento e gli investimenti di capitale aziendale dell'1,8 per cento. Le dinamiche innescate dal conflitto in Ucraina hanno però influito sulla bilancia commerciale del Paese: le esportazioni di beni e servizi sono aumentate del 4,9 per cento, ma le importazioni di ben il 7,9 per cento su base annua. (segue) (Git)