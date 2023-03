Giappone: disponibilità di lavoro in calo per la prima volta da due anni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo del Giappone è cresciuto dello 0,6 per cento su base annua nel quarto trimestre 2022, grazie alla ripresa dei consumi privati e alla revoca di parte delle restrizioni pandemiche. Lo certificano i dati pubblicati oggi dal governo di quel Paese. La crescita, corretta sulla base dell'andamento dell'inflazione. è stata dello 0,2 per cento su base trimestrale. Il dato è inferiore alla media delle previsioni degli economisti, che si aspettavano una crescita dell'1,7 per cento annuo. Il progressivo aumento dell'inflazione ha già iniziato a incidere sull'attitudine al consumo dei giapponesi, e ulteriori rincari sono attesi nel corso del trimestre attuale. Negli ultimi mesi, però, i consumi sono stati sostenuti dalla ripresa della domanda di servizi. (Git)