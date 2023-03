Usa: due uomini arresti per aver esportato tecnologia aerospaziale in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due cittadini statunitensi sono stati arrestati dalle autorità del loro Paese con l'accusa di aver esportato tecnologia aerospaziale in Russia, in violazione delle sanzioni imposte a quel Paese prima e dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Lo ha reso noto il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, secondo cui i due arrestati sono Cyril Gregory Bujanovskji e Douglas Robertson, di 59 e 55 anni. I due avrebbero fornito ad aziende russe "elettronica per applicazioni aeronautiche". I due arrestati, entrambi residenti nel Kansas, sono anche accusati di aver fornito "servizi di riparazione" per equipaggiamenti impiegati in aerei di produzione russa. In particolare, i due uomini avrebbero ricevuto da una azienda russa alcune componenti da riparare, novembre 2020 e febbraio 2022, e di nuovo tra maggio e giugno dello scorso anno. I due rischiano una condanna a un massimo di 20 anni di reclusione. (Was)