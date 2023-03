Ucraina: ufficiali Usa e ucraini hanno effettuato simulazioni di guerra in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali delle forze armate degli Stati Uniti e ufficiali dell'esercito ucraino hanno preso parte ieri a "simulazioni di guerra" in Germania, con l'obiettivo di preparare le forze di Kiev a un'offensiva per la liberazione dei territori occupati dalla Russia. Lo scrive il quotidiano "New York Times", secondo cui gli ufficiali statunitensi hanno ospitato la simulazione in vista della "prossima fase della battaglia per recuperare i territori dalle truppe russe". Secondo il quotidiano, la simulazione si è svolta nel quartier generale del comando dell'Esercito Usa per l'Europa e l'Africa, a Wiesbaden. Come ricorda il "New York Times", il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha più volte segnalato l'intenzione di sferrare un'offensiva primaverile contro le forze russe, e di riconquistare i territori dell'Ucraina orientale attualmente controllati da Mosca. Alle simulazioni avrebbero partecipato ieri "i più alti generali del presidente Joe Biden responsabili dello sforzo statunitense a sostegno dell'Ucraina". Secondo fonti citate dal quotidiano, i vertici militari statunitensi hanno organizzato la simulazione per "aumentare la sinergia" e "mappare i rischi e i benefici di varie mosse che l'Ucraina potrebbe intraprendere contro le posizioni della Russia nei prossimi mesi". Dopo una delle sessioni effettuate ieri, il generale Christopher G. Cavoli, comandante supremo delle forze alleate in Europa, ha elogiato la "fenomenale" adattabilità delle forze armate ucraine, aggiungendo che la Nato e gli Stati Uniti continueranno a sostenere lo sforzo bellico di Kiev "per tutto il tempo necessario". (Was)