Lazio: Rocca proclamato e giunta prende forma, ecco i papabili assessori (2)

20 luglio 2021

- Inoltre, sempre oggi, c'è stata la riunione dei coordinatori regionali dei partiti di centrodestra per fare un punto sulla composizione della nuova giunta. Al tavolo, che settimana scorsa era slittato, hanno partecipato Paolo Trancassini per Fd’I, Claudio Durigon per la Lega e Claudio Fazzone per FI, ma anche i rappresentanti di Udc e Noi Moderati. Secondo quanto emerso dal vertice, si sta lavorando "in un clima di massima collaborazione e disponibilità" per avere la migliore squadra possibile. "Le trattative tra i partiti sono ancora in corso ma a buon punto. La scelta finale, in ogni caso, spetterà al presidente Rocca", riferiscono alcune fonti. Nei prossimi giorni "presenteremo la giunta, tra giovedì e venerdì. Nessun veto", ha detto Rocca, in occasione dell'insediamento in giunta. "Sto lavorando in queste ore per una squadra all'altezza delle aspettative e che si farà trovare pronta per le sfide che abbiamo avanti. Sarà un lavoro di squadra". Anche sulla possibilità di avere una figura tecnica "ci sto ragionando, ogni soluzione è aperta. Su questo sono davvero contento della fiducia che mi è stata data. Ovviamente i nomi saranno di mia fiducia perché devono lavorare bene", ha sottolineato Rocca. Questa mattina, dopo la proclamazione, avvenuta in forma privata, il governatore si è recato nella sede della Regione in via Cristoforo Colombo, a bordo di una Smart elettrica, per l'insediamento e il passaggio di consegne con il presidente vicario uscente Daniele Leodori. L'ex capo della Croce rossa succede a Nicola Zingaretti, già dimissionario - perché eletto deputato - a ottobre scorso. (segue) (Rer)