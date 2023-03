© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il via libera da parte della Conferenza unificata al ddl Calderoli sull'Autonomia “è un'altra vittoria di tappa, per usare una metafora sportiva. Questo governo e questa maggioranza stanno premendo l'acceleratore per arrivare al traguardo finale: è un obiettivo previsto dal programma del Centrodestra". Lo ha dichiarato il senatore Udc Antonio De Poli. (Rin)