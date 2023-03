Onu: ambasciatrice Usa Cindy McCain nominata alla guida del Programma alimentare mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice statunitense Cindy McCain è stata nominata alla guida del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite. La nomina è stata annunciata dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, e dal direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, Qu Dongyu. L’ambasciatrice, che dal novembre del 2021 è inviata degli Stati Uniti presso la Fao e il Programma alimentare mondiale a Roma, è stata definita da Guterres come “una campionessa dei diritti umani”, e sostituirà David Beasley alla guida dell’agenzia. (Was)