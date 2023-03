Usa: senatrice democratica Feinstein ricoverata in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice democratica Dianne Feinstein, 89 anni, è ricoverata in ospedale, dopo che il mese scorso le è stato diagnosticato l’herpes zoster, conosciuto anche come fuoco di Sant’Antonio. Lo ha confermato un membro del suo staff al portale di informazione “Axios”, aggiungendo che la senatrice più anziana attualmente in carico negli Stati Uniti è in cura a San Francisco, in California. “Mi aspetto una piena ripresa, e spero di poter tornare al Senato prima della fine del mese”, ha detto, in una dichiarazione al portale. La Feinstein, che il mese scorso ha annunciato di non voler correre per un nuovo mandato nel 2024, non avrebbe partecipato all’ultima riunione della commissione Giustizia, mercoledì, né a svariate votazioni nel corso della settimana. (Was)