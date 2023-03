Usa: il Pentagono ha approntato un "piano di emergenza" per la guerra con l'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha approntato un "piano di emergenza" in vista di un conflitto militare con l'Iran. Lo rivela la rivista online "The Intercept", che ha ottenuto un manuale di bilancio riservato dell'anno fiscale 2019 relativo a programmi speciali ed emergenziali del Pentagono. Dal manuale emerge il finanziamento per il biennio 2018-2019 di un piano di emergenza dal nome in codice "Support Sentry", descritto appunto come un "Coplan" ("contingency plan", "piano di emergenza") per una guerra con l'Iran. Come sottolineato da "The Intercept", il Pentagono classifica come "Coplan" vasti piani di emergenza sviluppati in visita di possibili crisi militari. Sino ad oggi, l'esistenza del piano "Support Sentry" non era mai stata divulgata, e i documenti ottenuti dalla rivista non chiariscono quanto denaro il dipartimento della Difesa Usa vi abbia destinato negli scorsi anni. Il portavoce del Comando centrale delle forze armate Usa (Centcom), maggiore John Moore, ha dichiarato in proposito che "la nostra politica non prevede commenti in merito ai nostri piani numerati. L'Iran resta la principale fonte di instabilità nella regione e una minaccia per gli Stati Uniti e i nostri partner". (segue) (Was)