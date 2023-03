Usa: il Pentagono ha approntato un "piano di emergenza" per la guerra con l'Iran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo "The Intercept", il piano è una ulteriore conferma di una drastica svolta nell'approccio degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran, coincisa con la decisione dell'amministrazione del presidente Donald Trump di revocare l'adesione statunitense all'accordo sul nucleare iraniano. Proprio negli ultimi giorni dell'amministrazione Trump, il Pentagono avrebbe discretamente ricollocato Israele nell'area di responsabilità del Centcom, assieme ai principali Paesi arabi del Medio Oriente. Si è trattato, secondo la rivista, di una iniziativa tesa a creare un più compatto fronte anti-iraniano nella regione, obiettivo strategico cui risponderebbero anche gli "Accordi di Abramo" negoziati dal genero di Trump e suo inviato in Medio Oriente, Jared Kushner. "The Intercept" evidenzia a questo proposito anche il significativo aumento delle esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Israele negli ultimi mesi, che a detta di diversi "leader israeliani" sono destinate proprio a simulare potenziali piani di attacco militare contro Tehran. Lo stesso segretario della Difesa Usa Lloyd Austin - ricorda "The Intercept" - ha recentemente dichiarato che l'attuale portata delle esercitazioni congiunte con Israele "sarebbe stata impensabile sino a pochi anni fa". (segue) (Was)