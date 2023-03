Usa: il Pentagono ha approntato un "piano di emergenza" per la guerra con l'Iran (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piani emergenziali come "Support Sentry" costituirebbero la cornice concettuale di queste iniziative in vista di una "azione di vasta portata contro un nemico", ha dichiarato alla rivista Dakota Wood, ricercatore del programma di difesa del think tank Heritage Foundation ed ex pianificatore del Comando per le operazioni speciali del Corpo dei marine degli Stati Uniti. Secondo Wood, la redazione di "Coplan" ha preceduto ad esempio l'invasione statunitense di Haiti del 1994, seguita dalla deposizione del presidente di quel Paese, Jean-Bertrand Aristide. Secondo Wood, i "Coplan" sono più di semplici piani per scenari ipotetici, dal momento che la loro preparazione è particolarmente dispendiosa in termini di tempo e risorse: questi piani, dunque, verrebbero approntati dal Pentagono solo in vista di scenari giudicati altamente plausibili. (Was)