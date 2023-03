Israele: Casa Bianca, inaccettabili le parole del ministro Smotrich sul villaggio di Hawara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le recenti affermazioni del ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, il quale ha affermato che il suo governo dovrebbe “cancellare” il villaggio di Hawara, in Cisgiordania, dopo l’uccisione di due cittadini israeliani nel fine settimana, sono “inaccettabili”. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Gli Stati Uniti invitano nuovamente tutte le parti coinvolte ad astenersi dal commettere azioni che portino a nuove escalation nella regione”, ha detto. (Was)